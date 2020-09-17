Kilis'te yoğun sis etkili oldu
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Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili oldu Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.

17.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:15

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü.

Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldılar. Kilis'te yaz aylarında yoğun sis olması şaşkınlıkla karşılandı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli, Kilis-Önüpınar, kara yollarında sis etkili oldu.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İHA

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