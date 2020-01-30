Kilis'te yoğun sis etkili oldu
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Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

30.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:03
Kilis'te yoğun sis etkili oldu

'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Kilis'te saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30- 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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