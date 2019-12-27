Kilis'te yoğun sis etkili oldu

27.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:41

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.



Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle sis farlarını yakarak güçlükle ilerlemek zorunda kaldı. - KİLİS

Kaynak: İHA