Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu

Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 6 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.