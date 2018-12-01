Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu

Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu

Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 6 metreye kadar düştü.

Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 6 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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