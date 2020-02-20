Kilis'te yoğun sis
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Kilis'te yoğun sis

Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

20.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:39
Kilis'te yoğun sis

'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Kilis'te saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler sis nedeniyle sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Önüpınar, Kilis -Elbeyli, Kilis-Musabeyli ile Kilis-Polateli kara yollarında sis etkili oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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