Kilis'te yoğun denetim
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Kilis'te yoğun denetim

Kilis'te yoğun denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te zabıta ekipleri okul servis araçlarını ve kentteki esnafları denetledi.

Kilis'te zabıta ekipleri okul servis araçlarını ve kentteki esnafları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde esnaflar üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimleri yaptı. Ekipler Odun Pazarı, Şıh Ahmet ve Mercidabık caddelerinde yaptığı konrollerde, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı. Zabıtalar polis ekipleri ile birlikte yüz yüze eğitimin start aldığı 2021-2022 eğitim dönemin nedeniyle servis araçlarını kontrol etti.

Ayrıca zabıtalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim edilen kayıp, kimlik, cüzdan, ziynet eşyasını da sahiplerine teslim etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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