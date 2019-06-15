Kilis'te YKS heyecanı

Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Kilis'te YKS'ye girecek birçok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.

Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi'nde ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.

Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Adayların yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak sınavın bitmesini bekledi.

Kaynak: AA