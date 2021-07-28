Kilis'te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor

Kilis'te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te 56 aktif işletme 4001 kovan ile yıllık olarak 6 ton bal üretiminin yapıldığı kentte, Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ali Rıza Açıkel yeniden seçildi.

Kilis'te 56 aktif işletme 4001 kovan ile yıllık olarak 6 ton bal üretiminin yapıldığı kentte, Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ali Rıza Açıkel yeniden seçildi.

Başmağara köyünde yapılan Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Kurul Toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Şahin Sadakaoğlu ve Arı Yetiştiricileri üyeler katıldı. İl Müdürü Kökçüoğlu yaptığı konuşmada, " Arılar bitkisel üretimin temel kaynağı olduğundan tozlaşmada oynadıkları rolün yanı sıra insanlar için önemli bir besin kaynağı olan bal üretmektedir. İlimizde 56 aktif işletme 4001 kovan ile yıllık olarak 6 ton bal üretimi mevcut olup potansiyelimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarda önemli katkıları bulunan Kilis İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Genel Kurul Toplantısının İlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ali Rıza Açıkel, yeniden başkanlığa seçildi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Açıkel, Kilis'te bal üretiminin attırılması için çalışacaklarını ifade etti. - KİLİS

Kilis'te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor
TMSF, Akmis Tarım'ı satışa çıkardı
TMSF, Akmis Tarım'ı satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Demet Akalın
Spor Diego Eda Erdem Burak Elmas Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:07:52. #1.14#

title