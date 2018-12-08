Kilis'te, Yetim Çocuklara Kaban Yardımı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te, Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen, 'Çocuklar üşemesin' kampanyası kapsamında yetim çocuklara kaban dağıtıldı.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ile beraberindeki ekip, geldiği Kilis'te isimleri önceden belirlenen yetim çocuklara kışın üşümemeleri için kaban hediye dağıttı. Kampanya ile üşüyen hiçbir çocuğun kalmamasını amaçladıklarını anlatan Algın, "Kampanyamız kapsamında 81 ili dolaşarak çocuklara ulaşıyoruz ve sevindiriyoruz. Din, dil, mezhep ayrımı yapmadan, tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.