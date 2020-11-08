Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada

08.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:25
Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 5-7 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytinde en çok tercih edilen ise kilosu 7 TL'den satışa sunulan Kilis yağlık zeytin oluyor.

Kilis'te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiliyor. - KİLİS

Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kilis'te ekmeğe zam
Kilis'te ekmeğe zam
Kaplan'dan Bakan Pekcan'a Kilis teşekkürü
Kaplan'dan Bakan Pekcan'a Kilis teşekkürü
Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL
Kilis'e sosyal koruma kalkanında 39 milyon TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Tamer Tuna Ali Şansalan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kasım Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 14:26:53. #1.15#
title