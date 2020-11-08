Kilis'te yerli sofralık zeytin piyasada

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 5-7 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytinde en çok tercih edilen ise kilosu 7 TL'den satışa sunulan Kilis yağlık zeytin oluyor.

Kilis'te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiliyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı