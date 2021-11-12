Kilis'te "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği - Haberler
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Kilis'te "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kilis'te

Kilis'te, Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde düzenlenen "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde düzenlenen "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Ekinliğe Vali Recep Soytürk, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile diğer yetkililer katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Göç İdaresi Başkanlığı ile Uluslararası Göç Örgütü tarafından düzenlenen sığınmacılara ev sahipliği yapan Kilis'te Türk ve Suriyeli sığınmacıların kaynaşması, adaptasyonunun öneminin ele alındığı "Yerel Uyum Buluşmaları" etkinliğinde Vali Recep Soytürk, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü birer konuşma yaptı. - KİLİS

Kilis'te Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği

Kilis'te Yerelde Uyum Buluşmaları etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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