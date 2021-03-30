Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulamasıKİLİS'te, 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

KİLİS'te, 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz şeritlerden birini kırmızı renge boyadı. Vali Soytürk, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesini gerektiğini belirterek, "Bu projeyi ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek o kadar çok insanımız yaşayacaktır. Bütün vatandaşlar yayaların öncelikli bölgelerine geldiği zaman araçlarımız dursunlar. Böylece bizim kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız ölmesin. İnşallah bundan sonra sıfır ölüm ve yaralanma olur. Onun için bizler bugün buradayız" dedi.

Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Kilis'te, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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