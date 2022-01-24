Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, 95 yaşındaki yaşlı kadın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturmaması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 95 yaşındaki yaşlı kadın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturmaması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiyi göre, Kilis Merkeze bağlı Akıncı (Seve) köyünde 95 yaşındaki Fıdda Daş, yalnız yaşadığı evde ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturması sonuncu alev kapanın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title