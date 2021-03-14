Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)
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Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)

14.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:49
Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKilis'in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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