Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKilis'in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.