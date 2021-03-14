Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)
14.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:49
3 KİŞİ TUTUKLANDIKilis'in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU