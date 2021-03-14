Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı

14.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:32
Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yalnız yaşayan Selahattin Polat'ı (78) evinde döverek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yalnız yaşayan Selahattin Polat'ı (78) evinde döverek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Musabeyli'ye bağlı Zeytinbağı Köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat, 2 Mart günü evinde darp edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan soruşturmada, Polat'ı parasını almak için O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y.'nin öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.


Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı
Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı
Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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