Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerken mayına basan kadın ağır yaralandı - Haberler
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Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerken mayına basan kadın ağır yaralandı

Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerken mayına basan kadın ağır yaralandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken mayına basarak yaralanan kadın, Kilis'te tedavi altına alındı.

KİLİS (AA) - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken mayına basarak yaralanan kadın, Kilis'te tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Z.A, Demirışık köyü civarında askeri yasak alanda mayına bastı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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