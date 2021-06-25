KİLİS'TE; YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

KİLİS'te, yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

KİLİS'te, yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Kilis'te belediyede görev yapan Cemal Arslan, Kilis -İslahiye karayolunda yaralı bir kızıl şahin gördü. Yaralı şahini kamyonu ile kent merkezine getiren Arslan, daha sonra durumu Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından tedaviye alınan şahinin, iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı