KİLİS'TE, YANGIN SONRASI DİKİLEN FİDANLAR FİLİZLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİLİS'TE, YANGIN SONRASI DİKİLEN FİDANLAR FİLİZLENDİ

KİLİS'TE, YANGIN SONRASI DİKİLEN FİDANLAR FİLİZLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye dikilen fidanlar kısa sürede filizlendi.

KİLİS'te, 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye dikilen fidanlar kısa sürede filizlendi.

Demirciler köyünde 29 Temmuz tarihinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yagnında zarar gören 100 hektarlık alana, daha son8ra fidanlar dikildi. Dikilen meşe ağacı fidanlarının kısa sürede filizlenmesi herkesi sevindirdi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Demirciler bölgesinde ormanlık alanda yangının ardından çalışma yaptıklarını belirterek, Her ağaca bir numara veriyoruz. Bölgede yaptığımız meşe ağaçlarının fidanları filizlenmeye başladı. Bölgede bulunan çam ağaçlarının yerine de meşe dikeceğiz. Şubat ayında fidanlarımızı diktikten sonra çevresini de tel örgüyle kapatacağız. Burası eskisinden daha güzel olacaktır şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Şener Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KİLİS'TE, YANGIN SONRASI DİKİLEN FİDANLAR FİLİZLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:40:57. #1.15#

title