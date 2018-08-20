Kilis'te Yangın Kent Merkezinde Her Yarden Göründü
Kilis'te yangın kent merkezinde her yarden göründüKİLİS - Kilis'te kimliği belirsiz kişiler boş arazideki lastikleri yakması sonucu kent merkezinin bütün noktalarından görünen dumanlar yükseldi.
Kilis'te yangın kent merkezinde her yarden göründü
KİLİS - Kilis'te kimliği belirsiz kişiler boş arazideki lastikleri yakması sonucu kent merkezinin bütün noktalarından görünen dumanlar yükseldi.
Bugün akşam saatlerinden Yavuz Sultan Selim Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş arazideki lastikleri ateşe verildi. Lastikten çıkan yoğun duman kentin çeşitli noktalarından göründü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Lastikleri kimin yaktığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.
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