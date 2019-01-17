Kilis'te Yangın; Apartmanda Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı

KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarıp, yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu.

Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki konutlarda bulunan apartman dairesinde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ilk olarak yangın nedeniyle binada mahsur kaldığı belirlenen 14 kişiyi apartmandan tahliye etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu. Olay yerine gelerek inceleme yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiye erlerini özverili çalışmasından dolayı kutladı.

- Kilis

Kaynak: DHA