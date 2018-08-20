Kilis'te Yangın
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Kilis'te Yangın

Kilis’te kimliği belirsiz kişilerin boş arazideki lastikleri yakması sonucu kent merkezinin bütün noktalarından görünen dumanlar yükseldi.

Kilis'te Yangın

Kilis'te kimliği belirsiz kişilerin boş arazideki lastikleri yakması sonucu kent merkezinin bütün noktalarından görünen dumanlar yükseldi.

Akşam saatlerinden Yavuz Sultan Selim Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş arazideki lastikleri ateşe verildi. Lastikten çıkan yoğun duman kentin çeşitli noktalarından göründü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Lastikleri kimin yaktığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. - KİLİS

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