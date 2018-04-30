Kilis'te Yangın

Kilis'te bir yatılı okulun bahçesindeki boş bina, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi bahçesinde kullanılmayan boş bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Bina tamamen yanarak kullanamaz hale gelirken polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.