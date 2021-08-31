Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
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Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında zarar gören alanda doğa yeniden canlanmaya başladı.

Kilis'te 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında zarar gören alanda doğa yeniden canlanmaya başladı.

Merkeze bağlı Demirciler köyü yakınlarında çıkan yangın nedeniyle zarar gören 100 hektar alanın yeniden ıslah edilmesi için Kilis Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor.

Yanan ormanlık alanda incelemelerde bulunan Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, yanan ağaçları numaralandırdıklarını ve toplamda 2 bin 500 metreküp ağacı bir ay içerisinde satışa çıkaracaklarını söyledi.

Sahada çalışmalarının devam ettiğini belirten Gümüş, bölgede 300 ağacı keserek verim yüzdesini tespit edeceklerini söyledi.

Gümüş, eskisinden daha iyi orman yetişmesi ve toprağın daha verimli olması için dozerlerle sahayı yeniden işleyeceklerini dile getirerek, "Dozerle sürdükten sonra tohum takviyesi yapacağız. Şubat ayında da fidanların filizlenmesini görmeye başlayacağız." dedi.

Meşe ağaçlarının sürgün verme kabiliyetlerinin olduğunu aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Meşe ağaçlarımız sürgün vermeye başladı ama çam ağaçlarımızın sürgün verme kabiliyetleri olmadığı için onları kesip yeniden dikeceğiz. Çam ağacı yangın kültürüne sahip. Yanan sahalarda çam eskiden daha da güzel oluyor. Bu hafta bu sahayı dikili satışa çıkaracağız. Çalışmaları sürdürürken doğal vejetasyona karışmıyoruz, koruyoruz. Ardıç, meşe gibi türleri koruyoruz. Kesinlikle ormanın doğal yapısını bozmuyoruz."

Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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