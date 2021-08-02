Kilis'te yanan ormanlar için 1000 fidan bağışı
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Kilis'te yanan ormanlar için 1000 fidan bağışı

Kilis'te yanan ormanlar için 1000 fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için bir otel, 1000 fidan bağışında bulundu.

Kilis'te yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için bir otel, 1000 fidan bağışında bulundu.

Otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan, yazılı açıklamamrıda, son günlerde çıkan yangınlarda derin üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Güçlerinin yettiği kadar yaşanan tahribatları gidermeye çalışacaklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Birçok can ve mal kaybına, oksijen kaynaklarımızın kaybına neden olan bu felaket bizleri derinden üzüyor. TEMA Vakfı çalışmalara başladı ancak bizlerde gücümüz yettiğince bu çalışmalara destek olmalı tahribatları gidermeye çalışmalıyız. Otel olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber Kilis Demirciler Köyündeki yangından zarar gören yerlere 1000 fidan dikeceğiz. Bizimle beraber bağışların ve fidan dikimlerinin artmasını arzu ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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