Kilis'te yakalanan terör örgütü El Kaide sanığına 10 yıla kadar hapis istemi

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı sırada hudut birliklerince Kilis'te yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Muhammed S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı sırada hudut birliklerince Kilis'te yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Muhammed S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammed S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 6 Mart 2020'de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan A.Ö'nun zanlı hakkındaki itiraflarına da yer verildi.

A.Ö, zanlıyı "Umare" kod adıyla tanıdığını, 2016'nın son aylarında terör örgütü El Kaide adına faaliyette bulunmak amacıyla illegal yollardan gittiği Suriye'nin Halep Rif Mühendis Bölgesi'nde örgüt adına birlikte eğitim aldıkları ve görev yaptıklarını belirtti.

Zanlının terör örgütü adına faaliyette bulunduğunu, daha sonra ise kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını anlatan A.Ö, bir müddet ceazevinde kalan sanığın daha sonra yeniden Suriye'ye gelerek örgüte döndüğünü kaydetti.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Muhammed S. ise İstanbul'da yaşadığını, 2016 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek yaklaşık 2 yıl Cisri Şuur Bölgesi'nde kaldığını bildirdi.

Suriye'ye gitme amacının insani yardım olduğunu iddia eden Muhammed S, Suriye'de başına bir iş gelir endişesiyle 2-3 gün silah kullanımıyla ilgili eğitim aldığını öne sürdü.

Kendisine Suriye'de "Umare" kod adıyla hitap edildiğini ve dini eğitim aldığını belirten Muhammed S, Temmuz 2018'da yasa dışı yollarla Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve yakalandığını, bu nedenle cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra da İstanbul'a ailesinin yanına döndüğünü anlattı.

Sanık, yeniden tutuklanma korkusuyla 800 dolar karşılığında yasa dışı yollardan yeniden Suriye'ye geçtiğini ve Azez'de yaklaşık 2 hafta kaldığını, herhangi bir silahlı çatışmaya girmediğini ileri sürdü.

Suriye'ye gittikten sonra pişman olduğunu ve kaçtığını savunan Muhammed S, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiğinde kolluk görevlilerince yakalandığını kaydetti.

10 yıla kadar hapsi isteniyor

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu, silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak iradesiyle El Kaide'ye katılmayı tercih ettiği, örgüt içerisinde bulunduğu dönemde askeri, dini eğitim aldığı ve nöbet tuttuğu belirtildi.

İddianamede, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullanan zanlının örgütün hiyerarşik yapısına katıldığı, şüphelinin gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetler dikkate alındığında El Kaide'ye üye olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Muhammed S, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanarak 22 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz