KİLİS (İHA) - Kilis'te Yahudiler tarafından 60 yıl sonra Hanuka bayramı kutlandı

Yahudiler 60 yıl aradan sonra Kilis'te Hanuka bayramının kutlanmasına izin veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettiler

KİLİS - Yahudiler 60 yıl aradan sonra Kilis'te Hanuka bayramının kutlanmasına izin veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettiler.

Aralarında Kilisli olan daha sonra kentten ayrılan Yahudilerin de bulunduğu 40 kişilik gurup Kilis'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek, Kilis sinagogunda düzenlenen Hanuka bayramı törenine katıldılar. Bazı Yahudiler arasında Kilis doğumlu olanların da bulunması nedeniyle kent gezisinde duygusal anlar yaşalarken, 55-60 yıl öncesindeki anıları canlandı.

Işıklar Hanuka bayramı kutlaması kapsamında Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'ın da bulunduğu gurup Kilis'e geldi.

Işıklar bayramı nedeniyle bir konuşma yapan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür ettiğini ifade ederek, "Güneydoğu Anadolu'muzun bu şirin ilinde, bir zamanlar dindaşlarımın bir cemaat halinde yaşadıkları bu güzel topraklarda ve onların yüce Tanrı'ya ibadetlerini ettikleri bu mekanda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün burada ecdadımızın asırlar önce puta tapanların her türlü baskısına, dinleri ve inançları adına karşı çıkmaları yıldönümü kutladığımız Hanuka bayramımız dolayısıyla bulunuyoruz. Birazdan dualar eşliğinde yakacağımız mumlar, Barış, esenlik, aydınlık ve kardeşlik, özlemlerimizi ve umutlarımız' simgelemektedir. Bu umut ve özlemlerimizi bu akşam burada sizlerle, halkımızla ve tüm insanlıkla paylaşmaktan büyük bir haz ve onur duyuyorum. Umut ediyor ve diliyorum ki, Işıklar Bayramı Hanukanın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamız, kuşatsın. Konukseverliğiniz ve yakınlığınız için tekrar yürekten teşekkür ediyor, sizlere ve tüm Kilis halkına en içten dileklerini sunuyorum. Kilis'te, yaklaşık 60 yıl aradan sonra Hanuka bayramını kutluyoruz" dedi.

Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye'nin son 20 yılda hayal edemeyeceği bir dönem yaşandığını ifade ederek, "Bizim de kendi geçmişimizi, anlamamıza, geçmişimizin ışığıyla yarınki geleceğimizi sağlayabilmemiz için bir vesile olmuştur. Bize bu hafızaya oluşturan siyasi iradeye teşekkür ediyorum. Böyle bir iradenin var olmuş olması, bizim burada rahatlıkla duamızı yapabilmemiz, önemlidir. Kilisli olan kardeşimizin bir kısmı gelemedi, inşallah seneye de daha fazla katılım olacaktır" dedi.

Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiler.

Raşel Nahmed, 55 yıl önce Kilis'ten ayrıldıklarını ifade ederek, "Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail'e gittik. 55 yıl sonra Kilis'e geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, ne konuşacağımı bilmiyorum, çok şaşkınım, çok mutluyum" dedi.

Nazlı Nihmet, Gaziantepli olduğunu eşinin Kilisli olduğunu ifade ederek, "Eşim Kilis doğumlu çocuklarım ve ben Kilis'i sürekli ziyaret etmek istiyoruz. Kilis'e 3'üncü gelişim, çok çok mutluyuz" dedi.

Şule Tavaşi, 17 yıl önce doğduğu Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Bu kez çok heyecanlandım. O kadar çok mutlu oldum ki, babamın iş yerlerini gördük. Evimizi gördük. İnsan kendi doğduğu şehre gelince heyecanlı, biz şimdi İsrail'de yaşıyorum. 6-7 yaşında Kilis'ten ayrıldım. Eski anılarımızı hatırlıyorum" dedi.

Kilis Kent konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıoğlu, guruba eşlik etti.