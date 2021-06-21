Kilis'te yabani menengice aşılanan Antep fıstığı köylünün gelir kapısı olacak

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yabani menengiç ağaçlarına yapılan aşılama çalışmasıyla Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yabani menengiç ağaçlarına yapılan aşılama çalışmasıyla Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğünce dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına, Menengiç Aşılama Projesi kapsamında Antep fıstığı aşısı yapılıyor.

Aşı yapılacak yaklaşık 6 bin menengiç ağacında yetiştirilecek Antep fıstığı, orman köylüsüne önemli bir gelir kaynağı olacak.

Bozkaya köyündeki menengiç aşılama çalışmalarını inceleyen Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, kırsaldaki vatandaşın gelirini artıracak birçok faaliyette bulunduklarını söyledi.

Gümüş, Antep fıstığı yetiştiğinde köylülerin iyi bir kazanç elde edeceğine değinerek, "600 hektar alanın ağaçlandırma çalışmasını yaptık. Ayrıca köylülere gelir getirici tür olarak yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıyoruz. Bu aşılama yapılırken köylülerimiz aşılama ücreti alacaklar. İnşallah burada başarılı olduğumuz zaman da Antep fıstığını toplama işlemlerini de köy tüzel kişiliğine vereceğiz. Köylüye iyi bir gelir olacak." dedi.

Ağaçlandırma dışında köylüye gelir getirici tür olarak kekik ve sumak fidanları dağıttıklarını aktaran Gümüş, milli ekonomiye de katkı sağladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz