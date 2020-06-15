Kilis'te yabancı uyruklu 7 kaçak yakalandı
SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 7 yabancı uyruklu, Kilis'te polis ekiplerince yakalandı.
15.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:23
SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 7 yabancı uyruklu, Kilis'te polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçtikleri belirlenen A.R., Ş.R., S.R., H.N., T.B., İ.B. ile E.R. yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Kaynak: DHA