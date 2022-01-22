Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

KİLİS (AA) - Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Kilis'te zor geçen kış şartları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde yem bulamayan hayvanlar için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Gülbaba Devlet Avlağına 500 kilogram yem bıraktı.