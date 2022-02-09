KİLİS'TE, YABAN HAYVANLARI FOTO KAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

MUSABEYLİ, KİLİS (DHA) - KİLİS'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen foto kapanlar; yaban kuşları, domuz, çakal, tavşan gibi birçok hayvanı görüntüledi.

Kilis ile Musabeyli ve Polateli ilçesindeki bazı köylere yerleştirilen foto kapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne serdi. Kurt, ayı, tavşan, çakal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi ve kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kurulan foto kapanlar aracılığı ile görüntülendi.