Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Ali Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan başta olmak üzere pek çok hayvan takıldı.

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

KİLİS - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan başta olmak üzere pek çok hayvan takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara pek çok hayvan takıldı. Fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan gibi hayvanlar takıldı. Kilis'in merkez köyleri ile Musabeyli ve Polateli içesine bağlı köylerde fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar aracılığı ile kurt, ayı, tavşan, çakal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi, yaban kuşları, domuzlar, çakal, ve tavşan başta olmak üzere bir çok hayvan görüntülendi.

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kilis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title