Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Kilis'te, 29. Vergi Haftası etkinlikleri başladı.

Vergi Haftası etkinlikleri Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na Defterdar Zekeriya Keleş tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Etkinliğe, Defterdar Zekeriya Keleş, Mali Müşavirler Odası temsilcileri, esnaf odaları başkanları, Vergi Dairesi çalışanları ile muhasebeciler katıldı.

Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi. - KİLİS