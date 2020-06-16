Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor
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Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor

Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanlar sayısının azalması dikkat çekiyor Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarını rağmen vatandaşların umursamayarak, sosyal mesafe kurullarını uymaması ve büyük bölümünün maske takamaması...

16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:26

Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor

KİLİS - Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanlar sayısının azalması dikkat çekiyor

Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarını rağmen vatandaşların umursamayarak, sosyal mesafe kurullarını uymaması ve büyük bölümünün maske takamaması kentte ilginç görüntüler oluşmasına yol açıyor. Kilis'te özellikle sin bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi artış olmasına karşın, Kilis'te vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, dolaşmaları dikkat çekiyor. Tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen vatandaşlar maske kullanmadan dışarıda dolaşıyor.

Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor

Kaynak: İHA

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