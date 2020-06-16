Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanlar sayısının azalması dikkat çekiyor Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarını rağmen vatandaşların umursamayarak, sosyal mesafe kurullarını uymaması ve büyük bölümünün maske takamaması...

Kilis'te vakalar artıyor tedbirlere uyan azalıyor KİLİS - Kilis'te, artan vaka sayılarına rağmen tedbirlere uyanlar sayısının azalması dikkat çekiyor Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarını rağmen vatandaşların umursamayarak, sosyal mesafe kurullarını uymaması ve büyük bölümünün maske takamaması kentte ilginç görüntüler oluşmasına yol açıyor. Kilis'te özellikle sin bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi artış olmasına karşın, Kilis'te vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak, dolaşmaları dikkat çekiyor. Tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen vatandaşlar maske kullanmadan dışarıda dolaşıyor. Kaynak: İHA