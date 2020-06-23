Kilis'te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor
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Kilis'te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Kilis'te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor Kilis'te, son günlerde artan korona virüs vakalarına rağmen, tedbirlere uyanların sayısında düşüş yaşanıyor.

23.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:46

Kilis'te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

KİLİS - Kilis'te, son günlerde artan korona virüs vakalarına rağmen, tedbirlere uyanların sayısında düşüş yaşanıyor.

Kilis'te korona virüsün çıktığı günden bu yana 348 pozitif vaka tespit edildiği, 287 kişinin iyileştiği, hastanede 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 11 kişi olduğu 2 kişinin de hayatını kaybettiğinin açıklandığı kentte, artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurullarına uymaması ve büyük bölümünün maske takmaması kentte ilginç görüntülere yol açıyor. Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarında ciddi artış olmasına karşın, vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaları dikkat çekiyor. Tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binen vatandaşlar maske kullanmadan dışarıda dolaşmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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