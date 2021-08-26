KİLİS'TE ÜZÜM KURUTULMAYA BAŞLANDI

Türkiye'de bir ilk! Dönere öyle bir işlem yaptı ki yemeye kıyamazsın

KİLİS'te hasadı yapılan 'Horoz karası' cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.

KİLİS'te hasadı yapılan 'Horoz karası' cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı devam ederken, toplanan üzümlerin bir kısmı kurutularak satılıyor. Kilis yöresinde yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümün kuru olarak satılması halinde 15-20 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Horoz Karası üzümün kurutulması sonrası pekmez olarak ta üretimi yapılarak piyasaya sürülüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir Kilis Karası üzümün hasadının devam ettiğini ifade ederek, "Kilis ve ilçelerinde 160 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Bu üzümlerin büyük kısmı horoz karası üzümdür. Bu yıl 50 bin ton rekolte beklentimiz var. Bunun 30 bin tonu horoz karasıdır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı üzümdür. Horoz karası üzüm Türkiye'nin her tarafına gitmekle beraber, yurt dışına da ihracat yapılıyor. İsrail, Rusya, Irak, İran başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. 5 bin ton civarında bir ihracatımız var. İhracatın daha fazla artmasını istiyoruz. Üzüm üreticileri birliğinin kurulması ile birlikte aracılar ortadan çıkmış olacak. Geçen yıl 10-12 TL olan üzüm bu yıl 15-20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şuan serilen üzümler nedeniyle her taraf siyaha bürünmüş durumda" diye konuştu.

Üzüm üreticisi Mehmet Yılmaz ise Üzüm üretiminin maliyetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Fiyatların daha da yükselmesini istiyoruz. Bu yıl 50 bin ton üzerinde bir rokelde var. Geçen yıl bunun yarısı kadar yoktu, bu yıl rekolte ikiye katladı. Fiyatlarda geçen yıla oranla yüksek ama daha da yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı