Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı
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Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı

22.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:30
Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı

Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 6 şüpheliyi "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çeşitli türde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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