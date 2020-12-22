Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı

Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 6 şüpheliyi "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çeşitli türde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş