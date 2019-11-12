Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
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Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:08
Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı

KİLİS'in ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler İnönü Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler evdeki S.K. ve A.K.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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