Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
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Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:54
Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

'te yaptığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Kilis koordinesinde, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu M.H, A.K, A.K, A.M.S.E, R.O, M.O. ve H.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve evlerinde, 135 bin 300 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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