Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

28.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:02
Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

'te yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kilis koordinesinde, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.M.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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