Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu üç zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı
22.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:26

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu üç zanlı gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu L.K. O.J. ve D.A.J'nin içerisinde bulunduğu aracı Oylum Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada 50 kilogram esrar ile 1900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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