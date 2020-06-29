Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
29.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:55
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu A.C. ve M.R'nin içerisinde bulunduğu aracı Mehmet Sanlı Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada 59 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA