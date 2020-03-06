Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocabeyli köyünde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Köy girişinde önlem alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 967 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu E.C. ve Filistin uyruklu E.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA