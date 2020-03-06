Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.

06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:52
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.

Kilis koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocabeyli köyünde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Köy girişinde önlem alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 967 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu E.C. ve Filistin uyruklu E.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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