Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli H.H'nin adresinde uyuşturucu bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Ekiplerce, söz konusu adreste yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 900 lira para, 14,68 gram metamfetamin, 4,87 gram takoz esrar, parçalanmış halde 2,48 gram hap, 2 extasy hap, 2 el telsizi, 1 bıçak, 1 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 253 tabanca fişeği ele geçirdi.

H.H. gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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