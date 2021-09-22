Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramada, bir ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Sezai Temelli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Buray Göksel Gülşen Demet Akalın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:58:29. #1.17#