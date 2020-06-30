Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli içesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
30.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:44

Kilis'in Elbeyli içesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Aşağıbeylerbeyi köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 1 çuval içerisinde 5 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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