Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.E.D, M.D. ve H.D'nin ikametlerinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu bulundurduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 960 gram kubar esrar, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 av tüfeği ve buna ait 9 fişek ele geçirdi, Y.E.D, M.D. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Y.E.D. ve M.D. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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