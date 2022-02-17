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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak düzenlediği operasyonda 84,28 gr metamfetamin, 135,12 gr esrar, 31 adet captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden M.F, M.H, S.K, M.Y ve İ.H.D. tutuklandı. Ü.Y ve A.M.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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