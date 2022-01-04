Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te polis, uyuşturucu kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda uyutucu maddeler ile birlikte yakalanan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te polis, uyuşturucu kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda uyutucu maddeler ile birlikte yakalanan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 141.10 gram esrar maddesi, 83,36 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu captagon hap, 0,27 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 25 adet fişek ve suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 14 bin 705 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 25 kişi hakkında işlem yapıldığı, M.V. tutuklanırken, M.M.Ö ve A.S. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Tartıştığı kişiyi öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

Tartıştığı kişiyi öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

 Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

 Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title