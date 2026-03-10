Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adres ve noktalarda operasyon düzenlendi. Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.K., M.M.K. ve K.A. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 60,64 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1,14 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden M.K. ile K.A., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize Sanayi Kavşağı'nda durdurulan bir araçta bulunan M.O. ve B.K. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada ise 13,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde H.S., E.D., F.K. ve M.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde ve uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen M.K.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 0,50 gram bonzai, 3,07 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Maçın hakemine 'Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız' diyerek tepki gösterdi

Stadyumdan ayrılırken duydukları karşısında şoke oldu
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu