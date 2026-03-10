Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adres ve noktalarda operasyon düzenlendi. Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.K., M.M.K. ve K.A. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 60,64 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1,14 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden M.K. ile K.A., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize Sanayi Kavşağı'nda durdurulan bir araçta bulunan M.O. ve B.K. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada ise 13,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde H.S., E.D., F.K. ve M.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde ve uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen M.K.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 0,50 gram bonzai, 3,07 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
